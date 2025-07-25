«КамАЗ» с 1 августа переведет часть сотрудников на четырехдневную неделю

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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Аналогичные меры рассматриваются и другими крупными производителями.

Автоконцерн «КамАЗ» с 1 августа 2025 года сокращает рабочую неделю на один день для некоторых подразделений предприятия. Как сообщили в пресс-службе компании, мера коснется только тех подразделений, где в настоящее время отсутствует полная производственная загрузка.

Временный переход на четырехдневную рабочую неделю стал вынужденной мерой на фоне резкого падения спроса в отрасли. По данным компании, рынок грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России по итогам первого полугодия сократился почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это оказало прямое влияние на объем заказов и производственные планы автогиганта.

В «КамАЗе» уточнили, что руководство компании и службы продаж в настоящий момент ведут активные переговоры как с традиционными партнерами, так и с новыми клиентами о возможных дополнительных поставках техники. Это необходимо для стабилизации ситуации и восстановления загрузки производственных мощностей.

При этом в компании отметили, что сокращение рабочей недели не приведет к остановке завода или массовым увольнениям. Наоборот, «КамАЗ» рассчитывает, что принятые меры позволят сохранить рабочие места и подготовить предприятие к восстановлению спроса в ближайшие месяцы.

Аналогичные меры рассматриваются и другими крупными производителями. Ранее «АвтоВАЗ» заявил о намерении с 29 сентября перевести часть своих производств на четырехдневную рабочую неделю, если рыночная ситуация не изменится к началу осени. А Горьковский автомобильный завод уже ввел такие меры с августа

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