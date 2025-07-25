«Вылетели, но не долетели»: рейс разбившегося Ан-24 могли задержать на сутки

Фото, видео: Reuters/Marina Lystseva; 5-tv.ru

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Авиакатастрофа произошла 24 июля в 15 километрах от Тынды.

Вылет рейса АН-24, разбившегося в 15 километрах от Тынды 24 июля, планировали задержать на сутки. Об этом 5-tv.ru рассказал Дмитрий Гарчу — друг Юрия Садкова, одного из погибших в трагедии.

«Он (Садков. — Прим. ред.) садился в Благовещенске, самолет же летел через Благовещенск. Он отзвонился маме и сказал, что вроде как рейс задерживают, обещали, что их (пассажиров. — Прим. ред.) заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. Но по итогу они вылетели и не долетели», — уточнил Гарчу.

Он рассказал, что о смерти близкого друга узнал благодаря Интернету. Гарчу вспомнил, что Садков должен был лететь в Тынду на работу, когда наткнулся на списки погибших в авиакатастрофе.

Дмитрий добавил, что Юрий был его близким другом и очень хорошим человеком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажиры жаловались на состояние Ан-24 перед катастрофой. Воздушное судно эксплуатировалось почти 50 лет и имело ряд технических проблем.

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