Арестованы около трех миллиардов рублей на счетах основателя «Русагро» Мошковича

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и взяточничестве.

Мосгорсуд арестовал банковские счета основателя агрохолдинга «Русарго» Вадима Мошковича. Об этом сообщил ТАСС.

На счета предпринимателя был наложен бессрочный арест. Всего в различных банках у него хранилось почти три миллиарда рублей. Суд запретил и бизнесмену, и иным лицам, действующим от его имени, распоряжаться данным денежными средствами.

До этого арест был наложен на финансы, которые нашли в ходе обысков. Общая сумма найденных средств составила 315 миллионов рублей. В автомобиле Mercedes-Maybach изъяли более 650 тысяч долларов, в одном из офисов Мошковича нашли 1,6 миллиона евро, 1,2 миллиона долларов и около 29 миллионов рублей.

Предприниматель и бывший генеральный директор «Русаго» Максим Басов обвинялись в обмане основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Мошкович и Басов убедили Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые тот так и не получил. Кроме того, основателя «Русарго» обвиняют в даче взятки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, «Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.