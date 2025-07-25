Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочка не может дышать полной грудью.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»!

Накануне мы рассказывали о шестилетней Тее из Ленинградской области. У девочки — тяжелое врожденное заболевание. Она не может дышать полной грудью. Легкие разрушаются. Чтобы не допустить этого, нужен специальный жилет стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. У семьи таких денег нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!