Фото, видео: 5-tv.ru

В ответ Будапешт блокирует Киеву все попытки евроинтеграции.

Агрессия против представителей других национальностей, даже если они имеют украинский паспорт, для Киева стало нормой. В западных регионах, где компактно проживают румыны, русины и венгры, напряжение наблюдается давно, но сейчас затяжной конфликт вспыхнул с новой силой. Будапешт требует немедленно прекратить притеснение закарпатских венгров, отмечая: речь идет не о политике, а о защите своих соотечественников, которых на территории Украины, в прямом смысле, с каждым днем становится все меньше. Продолжит тему корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Три с половиной часа на поезде от Будапешта — за окном мелькают прикарпатские поселки. Город Ньиредьхаза — оттуда до западной Украины меньше 50 километров. А это та точка, где в отношениях Венгрии и Киева постоянно искрит.

«На самом деле мадьяры живут и по эту, и по ту сторону границы. Закарпатье Украина получила уже в 1945, после войны. Там до сих пор находятся около 150 тысяч этнических венгров. Для понимания: два таких города, как этот», — уточнил корреспондент.

Житель Ньиредьхазы Юрич Кукальман учился в Москве, преподавал экономику в украинском Закарпатье. Он говорит: притеснение Киевом этнических венгров — проблема давняя и очень серьезная.

«Я знаю хорошо положение, которое там сейчас существует. Очень трудно там жить. Сильная проблема. Была и остается, очень сильная, и нет решения», — уточнил он.

Проблемы закарпатских венгров начались с тотальной украинизации, запрета национального языка, продолжились закрытием венгерских школ и поджогами церквей. С прошлого года жители Закарпатья и вовсе стали получать от украинских радикалов сообщения с угрозами — «мадьяров на ножи».

«Президент Зеленский крайне враждебно относится к Венгрии, в том числе венграм, проживающим в Закарпатье. Их права попирают на Украине. Там поджигают наши церкви, а венгров избивают до смерти», — отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто говорит о гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештена. Его схватили сотрудники ТЦК на улице украинского города Берегово. И забили до смерти металлическими прутьями — за то, что он отказался воевать за Зеленского.

«Отношения Будапешта и Киева месяц от месяца все сложнее. Сначала энергетические войны — блокировка транзита, затем шпионские скандалы и, наконец, убийство закарпатского венгра в ТЦК. Виктор Орбан анонсировал большое расследование», — уточнил корреспондент.

Эта трагедия и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения венгерского истеблишмента.

«Фактически на Украине идет охота на людей. И это называется призывом. Мы предлагаем ЕС ввести санкции против Украины, внести в санкционные списки руководителей, ответственных за эти облавы», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Чего добился Киев этими провокациями можно понять, глядя на уличные плакаты, где Зеленского, например, называют клоуном. А на других написано: уже два миллиона венгров против вступления Украины в ЕС. Все попытки евроинтеграции, о которой грезили со времен Майдана, Киеву блокирует Будапешт.

«Зеленский просто утратил рассудок. Его не волнует судьба ни одного меньшинства: ни венгерского, ни румынского. Его и собственное население не волнует. Он отправляет украинцев прямо в мясорубку. Он умудрился рассориться со всеми своими соседями, от венгров и словаков, до поляков», — сообщил бывший член парламента Словакии Петр Марчек.

Польша тоже лояльна к Украине была до поры до времени. Нацистские шествия, бригады ВСУ — на днях одной из них присвоили генерала УПА* Ступницкого — это она, стиснув зубы, еще как-то терпела.

А вот демпинг на сельхозпродукцию и рост криминала после притока беженцев — уже нет. Теперь в Варшаве всерьез обсуждают возможность вывести украинских мигрантов из всех социальных программ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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