Прогнозируют ливни и анализируют озоновый слой: что умеют спутники «Ионосфера»

Фото, видео: © РИА Новости/Роскосмос; 5-tv.ru

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Современные аппараты отправились на орбиту с космодрома Восточный.

Разгадать тайну озоновых дыр, более точно прогнозировать ураганы, тропические ливни и предсказывать, где будут извергаться вулканы. Все это смогут наши ученые благодаря уникальным спутникам «Ионосфера». Прямо в эти минуты современные аппараты — на пути к орбите. Они дополнят уже существующую группировку. А доставит их туда ракета-носитель «Союз». Успешный запуск состоялся на космодроме «Восточный». О новом слове в земных и космических прогнозах — корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Они полетели туда, где небо переходит в космос — на границу атмосферы, в область, называемую ионосферой. Невидимый, но очень важный слой. Его пронизывают радиоволны, в нем отражаются солнечные вспышки, бушуют магнитные бури. Именно там зарождаются процессы, которые мы ощущаем на Земле: от сбоев в телефоне до полярных сияний и устойчивой коротковолновой связи по Северному морскому пути.

«Когда на Землю обрушивается ускоренный поток солнечного ветра — есть полярная ноосфера, авроральный овал, главный ноосферный провал. И по этим признакам можно говорить о том, насколько интенсивна была магнитная буря», — рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Пуленец.

«Если мы запускаем навигацию по Северному морскому пути, соответственно, обеспечение связи на этом Северном морском пути является одной из первичных задач», — добавила заведующая отделом ФБГУ НИИ прикладной геофизики Надежда Октаная.

«Ионосферы» 1 и 2 успешно вышли на орбиту в ноябре прошлого года. Вот они отделяются от разгонного модуля «Фрегат» на фоне планеты Земля. Теперь на помощь спешат 3 и 4. Вместе они смогут мониторить ионосферу во всех плоскостях. Зафиксируют ее «волнение», обнаружат энергетические всплески, исследуют, как ионосфера меняется под влиянием земной природы и солнечной активности.

«Полученные данные позволят ученым построить физическую трехмерную модель ионосферы Земли, проводить диагностику и составлять прогнозы распространения радиоволн, а также исследовать влияние нижних слоев атмосферы на ионосферу», — рассказал летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин.

Аппараты разработаны в интересах Росгидромета и Российской академии наук.

Спутники позволят ученым отслеживать солнечные вспышки и высокоэнергетические излучения. Они помогут понять: просачиваются ли возмущения из космоса в нижние слои атмосферы? Как солнечные бури влияют на температуру и влажность? Почему бабушка чувствует головную боль, когда бушует магнитная буря? Можно ли там наверху предсказать московские тропические ливни?

«Мы видим сейчас, что происходит с нашей погодой. Москва тонет. Точно такие же процессы происходят и в околоземном космическом пространстве», — сказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Пуленец.

Первая партия спутников принесла на Землю сенсацию: ионосфера «распухла» до невиданных размеров. От этого страдают космические аппараты, особенно МКС с ее масштабом. Станцию приходится чаще ремонтировать и корректировать ее орбиту. Кроме того, специально для зондов ионосферы российские ученые разработали первый отечественный озонометр. Он позволит мониторить озоновый слой планеты — газовую прослойку в атмосфере, которая защищает живые организмы от ультрафиолетового излучения. Особенно в труднодоступных, полярных регионах, где велик риск появления озоновых дыр. Прибор поможет понять, почему невзирая на все международные соглашения по сокращению вредных выбросов, восстановление озонового слоя остановилось.

«В озоносфере появились дыры. Так вот именно этот слой, достаточно низкий, 30 километров, он даже меньше 30 километров, он и закрывает нашу систему окончательно, чтобы мы тут могли прекрасно жить и существовать», — заключила Октаная.

Кроме основных научных аппаратов, на орбиту отправятся 18 малых спутников — так называемые кубсаты. Они займутся наблюдением Земли, мониторингом морского и воздушного транспорта. А часть спутников станут настоящей учебной лабораторией, только не в классе, а в космосе. Студенты и школьники смогут тренироваться в управлении настоящими аппаратами с орбиты.

У сегодняшней миссии есть и международная составляющая. Помимо российских аппаратов, ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту иранский телекоммуникационный спутник, разработанный в Центре космических исследований Ирана. Логотипы иранского космического агентства уже нанесены на корпус российской ракеты. Это пример международного сотрудничества в науке и вклад России в развитие глобальных космических технологий.

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