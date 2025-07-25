После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП

Фото: Reuters/Amber Bracken

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Закон о деятельности антикоррупционных органов Украины был принят 22 июля 2025 года.

После массовых протестов президент Украины Владимир Зеленский отказался от введенных ограничений антикоррупционных органов страны. Об этом заявил сам лидер киевского режима в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее внес в Раду законопроект, который фактически отменяет закон, принятый 22 июля 2025 года. Согласно действующим правилам, независимость таких органов, как Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) была ограничена. На эти ведомства влияют решения генпрокурора, который получил доступ к делам НАБУ и имел право давать указания антикоррупционным органам Украины.

По новому законопроекту, НАБУ и САП не подчиняются генпрокурору, все сотрудники этих ведомств выполняют указания только своих руководителей. Кроме того, все госслужащие, имеющие доступ к гостайне, в том числе и сотрудники антикоррупционных органов, должны раз в полгода проходить проверку на полиграфе.

Решение об отмене реформы НАБУ и САП было принято после трехдневных массовых протестов в крупных городах Украины. Ряд международных изданий и политических деятелей также критиковали данную инициативу Зеленского.

«Этот законопроект вносится для справедливости. Он дает полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Украина — это люди, которые неравнодушны, и очень важно, что украинцы так достойно реагируют на все события», — написал глава Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Владимира Зеленского планируют свергнуть по трехэтапному сценарию.

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