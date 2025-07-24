Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Ранее он одержал победу на Азиатской физической олимпиаде.

Выпускник московской школы Григорий Гречкин одержал победу на Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Париже. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Соревнование включало два этапа: теоретический тур, охватывающий ключевые разделы физики, и экспериментальный, где участники выполняли сложные лабораторные задания.

Григорий уже зарекомендовал себя как один из лучших юных физиков страны: он набрал максимальное количество баллов на Всероссийской олимпиаде школьников по физике и завоевал золото на Азиатской физической олимпиаде.

«Поздравляю с заслуженной победой и уверен, что с такими талантом, знаниями и упорством у него все получится!» — сказано в публикации.

Международная олимпиада по физике считается одним из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире. В ней ежегодно участвуют сотни школьников из десятков стран, а задания требуют глубокого понимания предмета и умения решать нестандартные задачи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Австралии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.