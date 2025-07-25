Конфликт разгорается: в ООН проведут заседание в связи с обострением на юго-востоке Азии

В ООН проведут заседание в связи с обострением на юго-востоке Азии

Фото, видео: Reuters/Athit Perawongmetha; 5-tv.ru

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По данным местных СМИ, в приграничной зоне Таиланда и Камбоджи шли танковые бои.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с резким обострением конфликта на границе Камбоджи и Таиланда.

Стороны обменялись массированными артиллерийскими и авиаударами. Местные СМИ сообщали даже о танковых боях в приграничной зоне. По официальным данным, в результате обстрелов погибли более десяти мирных жителей. В нескольких районах объявлена срочная эвакуация.

Причина эскалации — давний территориальный спор, который тянется еще со времен колониальной разметки границы. Ситуацией обеспокоены в странах АСЕАН. Российские дипломаты уже призвали к скорейшему прекращению огня и переходу к переговорам.

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