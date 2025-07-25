Фото, видео: Reuters/LUDOVIC MARIN; 5-tv.ru

Адвокаты президента Франции составили огромный иск к американской журналистке, которая провела скандальное расследование.

Президент Франции, Эммануэль Макрон, который погряз в скандалах, планирует отправиться в США. Он собирается доказать всему миру, что его супруга — настоящая женщина. Адвокаты Макрона составили иск на 200 страниц к американской журналистке и блогеру, которая провела скандальное расследование о первой леди Франции и утверждает, что Брижит на самом деле — трансгендер*. А все дороги ведут в известную парижскую клинику. Там побывала корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Среди особняков аристократии в Седьмом округе Парижа на левом берегу Сены прячется дом с неброской позолоченной вывеской. Внутри — та самая клиника, где, по слухам, оперировали первую леди Франции. Работает здесь доктор Бюи, которого называют королем трансгендерной хирургии. Все процедуры проводят в обстановке строгой секретности, клиника обслуживает вип-клиентов. Но нам удалось попасть внутрь.

Патрик Бюи — это имя стабильно фигурирует во всех материалах, связанных со сменой пола Брижит Макрон. Конспирологическая теория, поднимающая волны истерики и шока в прессе и соцсетях, гласит: первая леди Франции родилась под именем Жан-Мишель Тронье, а уже после тридцати стала Брижит. На это указывает, например, тот факт, что нигде нет фотографий молодой учительницы французского языка, преподававшей в школе будущему президенту.

«На самом деле, коренная проблема — это не президент и его предполагаемая супруга. Вопрос в имидже Франции в мире и на международной арене. На протяжении десятилетий наши политические лидеры ведут себя недостойно и подстраивают правду под себя. Эти судебные процессы — всего лишь отвлекающий маневр, попытка подлатать репутацию, которая уже серьезно запятнана», — отметил специалист по международным отношениям и экономической разведке, специалист в области киберпреступлений Марк Жерман.

В попытке эти самые пятна застирать, впервые в истории Пятой республики глава государства решил отправить иск против журналистки аж через океан. Пришлось даже обращаться лично к американскому коллеге с просьбой надавить на девушку-блогера.

В исковом заявлении 218 страниц, оно направлено в суд американского штата Делавэр. В документе говорится, что Оуэнс распространяет «бредовый, клеветнический и притянутый за уши вымысел».

Сама журналистка на это отвечает: столь бурная реакция четы Макрон разве не еще один аргумент в пользу того, что дело тут явно нечисто? Уже второй раз Макроны пытаются засудить журналистов — во Франции судья встал на сторону Наташи Рей, которая так же, как и Оуэнс, в эпоху постправды попыталась до правды докопаться.

Вот что сказал нам адвокат Наташи Рей в эксклюзивном интервью.

«Апелляционный суд Парижа историческим решением постановил, что Наташа Рей никого не оклеветала и что выводы ее расследования представляют собой юридическую истину. Не было ни лжи, ни клеветы», — подчеркнул Франсуа Данглеан, адвокат Наташи Рей.

Вся эта запутанная медицинско-правовая история с налетом абсурда порядком вымотала самих Макронов. Нервы на пределе у обоих супругов.

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