Больше никогда: Педро Паскаль объяснил, почему решил отказаться от бритья

Фото: © Getty Images/Don Arnold

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Голливудский актер ненавидит щетину на своем лице, но все равно ее оставляет. Потому что однажды получил травму… От собственного вида!

Чилийско-американский актер Педро Паскаль попал в замкнутый круг мучений — несмотря на любовь миллионов женщин со всего света и поклонение его мужской харизме, артист недоволен собственной внешностью. И дело не в чертах лица, а в растительности, его покрывающей. Пока одни каждое утро скребут щеки бритвами ради гладкой кожи, Паскаль отказывается от бритья. При этом щетина ему тоже не очень-то нравится.

Кадр из х/ф «Чудо-женщина: 1984». реж.: Пэтти Дженкинс 2020 г.

В популярном шоу Agree To Disagree от LADbible голливудский краш признался, что начало его проблеме было положено после съемок в фильме 2020 года «Чудо-женщина: 1984». Просмотрев готовую киноленту, он окончательно определился — гладко выбритые образы ему не идут. И никакие уговоры не заставят его снова стать перед камерой в таком виде.

«У меня довольно дерьмовая растительность на лице, но если бы я ее сбрил… Я действительно выгляжу ужасно. Категорически не согласен быть чисто выбритым. В фильме „Чудо-женщина: 1984“ я был потрясен тем, как я выгляжу. Мне понравился фильм, но я был настолько шокирован, что никогда не вернулся бы к этому образу без крайней необходимости», — заявил Паскаль.

Что ж, у красавцев свои причуды. Пока артист находит недостатки в своей внешности, поклонницы только и ждут шанса встретиться. Ведь они знают, что сердце шикарного мужчины, скорее всего, свободно. О его личной жизни ничего не известно, только слухи летают по светским хроникам. Так, весной Паскалю приписывали роман с коллегой Дженнифер Энистон. Якобы у них отношения «без обязательств».

Однако актер сплетни не подтвердил. Журналистам он рассказал, что однажды действительно поужинал со звездой и выпил мартини, но только в качестве друга. Как сообщается в материале портала Page Six, Паскаль объяснил ажиотаж вокруг их «пары» славой Энистон: «Это все ее звездный свет. Я просто купаюсь в нем!».

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