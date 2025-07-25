«Прорыв вряд ли возможен»: Песков высказался о переговорах между Россией и Украиной

Песков: Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Третий раунд завершился 23 июля. Украинская сторона предлагает организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Российская сторона не ожидала внушительных результатов от третьего раунда переговоров с украинской делегацией. И сейчас на них не рассчитывает. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», — сказал он.

По словам Пескова, помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отметил: проекты меморандумов о прекращении вооруженного конфликта у каждой из сторон диаметрально противоположны.

Третий раунд завершился 23 июля в Стамбуле. Диалог продлился около часа. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия выполнила все свои гуманитарные обязательства в рамках предыдущих договоренностей. Кроме того, произошел обмен пленными, а Москва вернула Киеву семь тысяч тел погибших боевиков.

Украина предлагает организовать переговоры глав двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в августе. По мнению Мединского, эта встреча должна «поставить точку» в вопросе, в связи с чем необходимо четко определить темы для обсуждения и условия соглашения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Мединский выразил надежду на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной.

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