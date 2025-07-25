В SрасеХ заявили об устранении сбоя в работе спутниковой системы Starlink

Фото: www.globallookpress.com/Jaque Silva

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Накануне в целом ряде стран заявили о проблемах с доступом в интернет.

Сбой в работе спутниковой системы связи Starlink устранен. Соответствующее заявление сделал вице-президент компании американской компании SpaceX, которой принадлежит система, Майкл Николлс. Сообщение он опубликовал в соцсети Х. По его словам, неполадки наблюдались в течение двух с половиной часов.

«Сбой был вызван неполадками в ключевых внутренних программных службах, обеспечивающих работу базовой сети. Приносим извинения», — написал он.

О сбое в Starlink сообщалось накануне. На жалобы пользователей по всему миру незамедлительно отреагировал основатель SpaceX, миллиардер, исследователь и предприниматель Илон Маск. Он пообещал скорое возобновление работы сети и заверил, что компания прикладывает все усилия для устранения неполадок. И добавил, что выяснить первопричину во избежание повторения инцидента.

Согласно данным из отчета сервиса Downdetector, спутниковый интернет упал в США, жители страны подали около 63 тысяч жалоб, а также в Великобритании, Австралии, Аргентине, Бразилии, Германии, Канаде и других государствах. О проблемах заявили и ВСУ, которым Илон Маск поставляет терминалы. 6% пользователей говорили о перебоях в доступе, 40% — о полном отключении интернета.

Ранее, писал 5-tv.ru, Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok.

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