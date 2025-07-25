Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Владимир Путин отметил, что подлодки четвертого поколения составляют основу морских ядерных сил и останутся приоритетом оборонной программы.

О значении сильного флота в современном мире сегодня говорил и президент во время совещания по развитию подводных сил Военно-морского флота. Именно строительство подводных ракетоносцев, которые являются составляющей нашей ядерной триады, Владимир Путин назвал приоритетом. И не случайно сегодня эти слова прозвучали в Северодвинске, где в состав флота вошел очередной атомоход. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин все увидел.

На флоте все должно быть идеально. И погода, и форма. Вот белоснежную одежду поправляют тем, кто будет поднимать над подлодкой символ моряков.

Белое полотнище Андреевского флага — знак того, что «Князь Пожарский» теперь в строю российского флота. Владимир Путин приветствует офицеров и поздравляет корабелов. Символично — ракетоносец вошел в состав флота накануне Дня ВМФ.

«Это уже пятый серийный ракетоносец проекта „Борей-А“, который поставлен ВМФ за последние шесть лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — подчеркнул Путин.

«Князь Пожарский» — подлодка четвертого поколения атомоходов, мощь и гроза российского флота. На борту — 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Без дозаправки может находиться в море несколько лет и погружаться на глубину почти полкилометра.

«Семь лет от закладных досок до выхода подлодки из дока. Крейсер спустили на воду в прошлом году. После военные моряки проверили его надежность — испытания завершились боевой стрельбой», — рассказал Полторанин.

Экипаж прошел обучение в ходе испытаний в Белом море. Владимир Путин фотографируется с моряками и дарит командиру складень с иконой Александра Невского.

«Икону разместим обязательно в кают-компании, чтобы все могли видеть ее и, соответственно, вспоминать день торжественного подъема Военно-морского флага», — поделился капитан второго ранга, командир АПК «Князь Пожарский» Андрей Шляйхер.

На борт журналистов не пускают — очень много секретных деталей. Вода скрывает и водометный комплекс, который установлен вместо обычных винтов — крейсер теперь тише даже американских аналогов «Вирджинии» и «Огайо».

«Современная подводная лодка удовлетворяет всем требованиям. Ее задача быть скрытной. С этой задачей справляется», — объяснил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

Справились с задачей и сотрудники легендарного Севмаша, которые пришли на церемонию — именно здесь выпускают подлодки проектов «Борей», «Борей-А» и «Ясень-М». На подходе — крейсер «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

«Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на Севмаше, до 2030-го планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», — заявил Путин.

Развитие ВМФ — тема совещания президента в Северодвинске. На флоте идет создание подлодки уже пятого поколения. Есть и новое вооружение. Крейсер «Пермь», спущенный на воду весной этого года, оснастили гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

«В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта „Ясень-М“. Далее, актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок. Они оснащены ракетным комплексом „Калибр“ и сегодня несут боевую вахту на всех флотах», — сказал Путин.

Президент не раз ставил задачу — охранять рубежи нужно в ногу со временем. Внедрять новые технологии, развивать серийное производство безэкипажных катеров и БПЛА.

«Мы по некоторым параметрам на шаг впереди, потому что мы, минуя полигоны, обкатываем новые образцы уже в боевых условиях. Что очень важно. Идет донастройка, корректировка», — заявил секретарь государственного света РФ, помощник президента России Алексей Дюмин.

Все это в стратегии развития ВМФ до 2050 года. Наша страна продолжает укреплять статус как ведущей морской державы.