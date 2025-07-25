По старым лекалам: на Украине проходят очередные протесты после подписания закона о НАБУ и САП

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

В Киеве и других городах прошли многотысячные митинги. Западные политики выразили обеспокоенность, а в СМИ заговорили о кризисе власти.

В Киеве политический шторм сейчас в самом разгаре. Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский допустил свою главную ошибку за всю карьеру, фактически ликвидировав антикоррупционные структуры, мешающие ему тратить западные деньги. Это все равно что плюнуть в руку, которая тебя кормит.

Последствия в принципе предсказуемы. Виртуозы «цветных революций» могут разобраться с властью на Украине, даже не меняя старых методичек. Не случайно уже третьи сутки на улицах городов скачут протесты. А те, кто это наблюдает со стороны, задаются вопросом: «Шо, опять?». Тему продолжит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Брать зонтики, чай, кофе и хорошее настроение, как это было перед майданом в 2013 году, никто сейчас не призывает. В остальном обстановка на Украине почти такая же. Многотысячные митинги от Львова до Днепра, и даже надписи на табличках почти такие же, как 11 лет назад.

Надписи, как говорится, у кого на что фантазии хватило. Интересно только то, что сами картонки одинаковые. Даже по размеру. Будто с одного склада.

Массовые протесты, словно по команде, начались сразу после принятия Радой с подачи Зеленского закона об ограничении полномочий антикоррупционного бюро НАБУ и антикоррупционной же прокуратуры САП. Их создали 10 лет назад с подачи американцев — администрации экс-президента Барака Обамы и Демократической партии США. Они же оба органа, по сути, и контролировали. И сейчас эта же часть западного политического мира крайне недовольна своеволием Зеленского.

«Ограничение независимости украинского антикоррупционного органа затрудняет путь Украины в ЕС», — пишет в соцсети Х глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Антикоррупционные институты Украины имеют жизненно важное значение для проведения реформ в стране», — заверяет министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

«Украина принадлежит Европе, и мы оказываем поддержку ее народу», — напоминает глава МИД Чехии Ян Липавский.

Про самого Зеленского ни слова, только призывы отменить закон, причем устами активистов и общественников. Точно так же начинался 2014 год. Европа призывала экс-президента Украины Виктора Януковича отменить закон об остановке ассоциации с ЕС.

«Мы видим все, так сказать, шансы того, вот этот протест будет проведен ровно по той же самой методичке. Опять мы видим плакаты, молодежь. Эти плакаты заранее подготовлены, на них все те же практически слова, что были и в 2014 году», — отметил политолог Владимир Шаповалов.

Западная пресса пошла намного дальше, чем политики. Британская The Telegraph прямо заявила: Зеленскому пора уйти.

«Зеленскому следует рассмотреть вопрос о сложении полномочий после его решений, ослабивших антикоррупционные структуры Украины», — сказано в публикации.

Ограничения для НАБУ и САП для жителей Украины вряд ли самая важная тема. Но протестовать против тотальной диктатуры, отлова мужчин на убой в магазинах и автобусах, видимо, попросту страшно. Кстати, большая часть митингующих, что характерно, женского пола.

«Для людей, осмелюсь сказать, эти аббревиатуры, НАБУ или САП, не так уж важны. Речь идет об общем восприятии несправедливости», — отметила депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина.

Для населения Украины тема НАБУ — единственный легальный и относительно безопасный повод выйти на улицы и показать свое недовольство. Для Запада — удобный инструмент для давления, а может, и смены уж слишком зарвавшегося Зеленского.

«Протестная активность, которая сегодня наблюдается на Украине, совпадает с публикацией или, скажем более точно, с заявлениями Сеймура Херша, известного журналиста-расследователя, о том, что Дональд Трамп не исключает отрешения Владимира Зеленского от власти», — заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо.

Раз за разом Украина попадает в капкан цветной революции. Сначала оранжевой, потом майдана. Удобный инструмент западной политики работает безотказно. А положение Зеленского напоминает шахматный термин «цугцванг», когда любой ход делает только хуже.

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