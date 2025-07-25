Российские войска перекрывают пути снабжения ВСУ под Покровском

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Украинским боевикам все сложнее доставлять туда боеприпасы и перекидывать новые подразделения.

Наиболее серьезные бои в зоне специальной военной операции за минувшие сутки происходили в районе Покровска. Этот город, а также расположенный рядом Мирноград сейчас основные форпосты Вооруженных сил Украины. Однако боевикам все сложнее доставлять туда боеприпасы и перекидывать новые подразделения, так как российские войска уже контролируют практически все подходы к этим населенным пунктам и развивают их тактическое окружение.

Охота на потенциальных боевиков идет по всей Украине. Но даже на западе страны, во Львове, сотрудники ТЦК со своей принудительной мобилизацией все чаще сталкиваются с сопротивлением.

Эта сцена развернулась на площади перед львовским железнодорожным вокзалом. Отбивать очередную жертву военкомов бросились десятки человек, в том числе и несколько раненых боевиков, которые находятся в тылу по состоянию здоровья.