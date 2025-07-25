«Был пар и вибрация»: пассажиры жаловались на состояние Ан-24 перед катастрофой

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Воздушное судно эксплуатировалось почти 50 лет и имело ряд технических проблем.

Почти шесть часов сегодня потребовалось поисковым и спасательным группам, чтобы добраться до места крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Несмотря на то, что борт упал всего в 15 километрах от аэропорта, и, казалось бы, вот так по карте нескольких часов хватило, чтобы просто дойти до точки пешком, в реальности все оказалось намного сложнее. Поблизости ни одной площадки, чтобы мог сесть вертолет. Сам лес настолько густой, что не пробраться даже на небольших квадроциклах.

В итоге первыми на место попали спасатели, которые десантировались с вертолета. Самолет полностью разрушен, выжить в этой катастрофе было невозможно. А вот среди причин падения сразу несколько версий. Одна из них — это ошибка пилотов, но больше всего вопросов к техническому состоянию воздушного судна, построенного еще 50 лет назад. Тем более, что нам удалось изучить документы последней проверки авиакомпании, и проблем там очень много. Детали знает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Столб густого дыма в непроходимой тайге виден за несколько километров. Обломки, дым и пламя заметил экипаж одного из спасательных вертолетов — экстренные службы тут же выдвинулись к месту крушения.

Самолет загорелся при падении. На этих кадрах, предположительно, последние минуты полета. Экипаж пытался сесть в аэропорту города Тында. Но приземлиться с первого раза не получилось, Ан-24 ушел на второй круг, в этот момент связь с пилотами оборвалась.

Все, кто был на борту, включая годовалого ребенка, погибли. Самолет вылетел из Хабаровска в 7:36 по местному времени. В 8:22 приземлился в Благовещенске. Через час он должен был отправиться в Тынду. Но вылетел только в 11:20.

Ангелина Семенова летела до первой точки — Благовещенска. Говорит, перед полетом им даже не проводили обязательный инструктаж, лишь попросили пристегнуть ремни. По словам пассажирки, уже тогда многие забеспокоились.

«В самолете было очень шумно. Он очень сильно дребезжал. Была такая вибрация, что даже ноги не чувствуешь за время полета. Когда мы начали снижаться, начался вот этот конденсат или пар», — рассказала пассажир Ангелина Семенова.

Об этом же успела сообщить своим родственникам и петербурженка Элеонора Барышникова. Она занималась проектированием железных дорог и полетела на Дальний Восток в командировку. Нам удалось пообщаться с дочерью погибшей.

«Она какое-то видео скинула, что состояние самолета было ужасное, что это не Москва и не Питер. Крыло самолета… Из окна казалось, что его вырвет, оторвет», — дочь погибшей Элеоноры Барышниковой Анастасия.

Капитан воздушного судна — 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска: опытный пилот, выпускник военного летного училища. Второй пилот — Кирилл Плаксин. Нам удалось связаться с его мамой. По словам женщины, они созванивались накануне перед вылетом.

«Он просто говорил, что вчера у него был выходной, а завтра он работает — то бишь сегодня», — поделилась мать Кирилла Плаксина Елена Плаксина.

Марине Авалян узнала о трагедии из новостей. Она чудом не попала на этот рейс — передумала лететь в последний момент.

«Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила быть с детьми», — рассказала Марине Авалян.

Рухнувший в тайге самолет принадлежал авиакомпании «Ангара» — в ее офисе уже прошли обыски. По данным «Известий», еще в июне Ространснадзор выявил у перевозчика серьезные недочеты: среди них нарушения технологии обслуживания судна, невыполнение директив летной годности и, наконец, обслуживание самолетов персоналом без должной квалификации.

«На самолетах стоит локатор 1960–1970-х годов с сильными погрешностями. Чтобы распознать, где ты летишь, надо быть великим специалистом», — объяснил заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

Предварительно, разбившемуся самолету было около 50 лет. По нашим данным, однажды он чуть не лишился крыла во время посадки. Зацепил мачту освещения, но продолжил летать.

«Каждый самолет должен иметь сертификат летной годности. У него уже истекал срок эксплуатации, и было принято решение сертифицировать этот самолет», — рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Рассматривается версия с неблагоприятными погодными условиями. Погода по маршруту несколько часов была нелетной. Низкая облачность, дождь, туман. Аэродром Тынды, по мнению экспертов, к таким экстремальным условиям подготовлен слабо. Не исключено, что пилотам не хватило данных для приземления с первой попытки. В ближайшее время на место катастрофы могут доставить родственников погибших. В страховой компании уже заявили о готовности выполнить перед ними все обязательства.

«Сумма страховой выплаты на одного погибшего составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей. Заявление в „Согаз“ можно направить в электронной форме по почте или заполнить его в любом нашем офисе», — сообщил директор дирекции по урегулированию массовых убытков АО «Согаз» Сергей Гончаров.

Жители Хабаровска тем временем несут цветы к стихийному мемориалу. Там, как и в Амурской области, объявлен трехдневный траур.

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