Спутниковая система связи Starlink перестала работать по всему миру

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Henrique

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Проблемы с интернетом обнаружены ВСУ и пользователями из других стран.

Спутниковая система связи Starlink американской компании SpaceX перестала работать по всему миру. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского информационного портала «Страна.ua». Издание ссылается на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, терминалы дали сбой в 22:20 по московскому времени.

«В работе Starlink наблюдается сбой по всему миру», — сказано в публикации.

Пользователи из других стран также пожаловались на неполадки в системе связи Starlink, соответствующие данные фигурируют в отчете сервиса Downdetector. Отмечается, что около 60% юзеров, заявивших о проблеме, говорят о сбоях в работе интернета, а 40% — о полном отключении связи. В США о нарушениях сообщили 63 тысячи человек, Starlink упал также в Великобритании, Австралии, Аргентине, Бразилии, Германии, Канаде и других государствах.

В начале июля американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, основатель SpaceX, сообщал, что система Starlink стала доступна в Катаре. Месяцем ранее президент США Дональд Трамп высказывался о своих планах относительно компаний Маска. Он заявлял, что не тронет Starlink, но, возможно, переместит Tesla, правда, не уточнил куда.

Еще недавно Маск был советником Трампа, но решил оставить свой пост и уделить больше внимания бизнесу. Тем не менее у Белого дома не получается разорвать связь с предпринимателем. Ранее 5-tv.ru выяснял почему.

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