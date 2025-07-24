Врачи спасли бойца СВО с разрушенным черепом с помощью 3D-технологий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Медики воссоздали утраченные участки костной ткани благодаря цифровому моделированию.

Хирурги Свердловской области провели уникальную операцию по спасению бойца СВО, получившего тяжелое минно-взрывное ранение головы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области в Telegram-канале.

«Капитан едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле», — сказано в сообщении.

В результате травмы были разрушены более 90% костей лобной, височной и теменной областей черепа, а также повреждены лобные пазухи и носовые кости. Специалисты выполнили 3D-моделирование утраченного участка, создав цифровую копию анатомической структуры. На ее основе изготовили индивидуальную пластину из танталово-титанового сплава, точно повторяющую форму и объем разрушенной части головы.

Операция прошла успешно. Пациент перенес вмешательство удовлетворительно, его состояние стабилизировалось. Врачи отмечают положительную динамику восстановления, что позволяет говорить о высокой эффективности проведенного лечения. Несмотря на серьезность травмы и длительный процесс лечения, пациента подключили к программе ранней реабилитации.

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