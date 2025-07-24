Молодая семья с годовалым ребенком погибла при крушении Ан-24 под Тындой

Фото: © РИА Новости/Следственный комитет РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруги с малышом летели к родственникам, когда произошла трагедия.

На борту потерпевшего крушение в Амурской области самолета Ан-24 находились Сергей и Наталия Шиян с годовалым ребенком Евой. Семья направлялась в гости к родственникам супруги в Тынду. Об этом kp.ru рассказала мать погибшего Людмила Шиян.

«Это ужасно… Погиб мой сын. Я не знаю, что сказать. Это была запланированная поездка, они летели к матери моей невестки», — сказала женщина.

Людмила рассказала, что Сергей и Наталия родом из Хабаровска. По ее словам, супруги были очень дружны между собой и пользовались авторитетом среди коллег.

Женщина призналась, что до сих пор не может оправиться от случившегося и ей трудно поверить в реальность произошедшего. Она отметила, что это утрата, которую невозможно восполнить.

Крушение произошло в 15 километрах от Тынды на территории Амурской области. Воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, однако во время полета экипаж перестал выходить на связь.

По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело после исчезновения самолета с радаров. Основные версии трагедии, которые рассматриваются в рамках расследования, связаны с возможной технической неисправностью либо ошибкой со стороны экипажа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.