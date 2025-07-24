Умер признанный мастер российской акварели Шапошников

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Астраханской области

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Он участвовал в более чем 100 выставках и получил награды от Союза художников РФ.

На 83-м году жизни после продолжительной болезни умер заслуженный художник Российской Федерации Александр Шапошников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Астраханской области.

Александр Шапошников считался одним из лучших акварелистов страны. В течение всей творческой карьеры он активно участвовал в художественной жизни России и за ее пределами: был участником свыше 100 выставок, ездил в творческие командировки по разным регионам страны, представлял Россию на международных пленэрах.

Мастер родился и проживал в Астрахани, где получил признание не только среди коллег, но и у широкой публики. Его работы высоко оценивались как в профессиональной среде, так и на государственном уровне.

За вклад в изобразительное искусство Шапошников был удостоен Медали ВДНХ за участие во Всесоюзной выставке «Славься Отечество» в Москве. Также он стал лауреатом специального диплома «За сохранение традиций акварели» на Всероссийской выставке в Кургане и обладателем золотой медали Союза художников России.

Память о художнике сохранится в его работах, вдохновивших не одно поколение российских живописцев.

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