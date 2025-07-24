Депутат предложил ввести штрафы за дискредитацию российских товаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Заявление прозвучало на фоне обсуждения мер господдержки бизнеса.

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением ввести административную ответственность за дискредитацию российской продукции. Об этом сообщает издание «Абзац».

По мнению парламентария, в условиях давления со стороны недружественных государств необходимо создать меры защиты отечественного производства и поддержать российских производителей. Новичков отметил, что сегодня крайне важно формировать уважительное отношение к национальным брендам и внутреннему рынку. Он предложил разработать законодательные меры, которые позволят штрафовать граждан, публично унижающих достоинство российских товаров.

«Люди должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть абсолютными во всем: и в потребительских товарах, и в средствах производства», — рассказал депутат.

Предложение прозвучало на фоне обсуждения в обществе патриотического потребления и мер господдержки бизнеса. Кроме того, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что государство будет и далее оказывать помощь новым российским брендам.

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