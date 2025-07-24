Умер актер и рестлер Халк Хоган

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Он является одной из самых узнаваемых фигур в мире борьбы.

На 72-м году жизни скончался рестлер и актер Терри Халк Хоган. Об этом сообщает издание TMZ.

Халк Хоган — американский рестлер, актер, телеведущий, бизнесмен и музыкант. Считается одной из самых узнаваемых фигур в мире рестлинга.

Настоящее имя культового спортсмена с белоснежными усами — Терри Джин Боллеа. Свои первые шаги к славе он сделал на ринге, ведь именно рестлинг стал стартом его карьеры в шоу-бизнесе. Халк Хоган — безусловная звезда 1980-х и 1990-х годов и один из самых узнаваемых спортсменов того времени. Он начал выступать в 1977 году, а настоящий успех пришел шесть лет спустя, когда Хоган подписал контракт с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). С появлением харизматичного героя индустрия пережила настоящий бум, а сам он стал главным лицом всех ключевых шоу, завоевывая чемпионские титулы один за другим.

Рестлер возглавлял восемь из первых девяти WrestleMania и пять раз становился чемпионом WWF. Первое чемпионство Хогана стало одним из самых длительных в истории промоушена — 1474 дня. Также он стал первым рестлером, победившим в королевской битве два года подряд — в 1990-м и 1991-м.

Помимо спорта, Хоган активно снимался в кино и на телевидении. На его счету много ролей — от сериалов «Гром в раю» и «Команда А» до фильмов «Мистер няня», «Без правил» и «Рокки 3».

Личная жизнь Халка Хогана также была насыщена событиями: в первом браке с Линдой Клэридж у него родилось двое детей, затем в 2010 году он женился на Дженнифер Макдэниел, а в 2023 году вступил в третий брак с инструктором по йоге Скай Дейли.

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