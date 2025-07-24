Овечкин сыграет в Матче звезд детского хоккейного турнира в Мытищах

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед финалом на лед выйдут известные спортсмены, чтобы поддержать юных коллег.

Российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет в Матче звезд. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч с именитым нападающем состоится в ледовом дворце «Мытищи» имени Виктор Шалимов в рамках детско-юношеского хоккейного турнира, который пройдет с 2 по 9 августа на площадках в Красногорске и Мытищах. В гала-матче примут участие не только Овечкин, но и другие знаменитые хоккеисты —звезды НХЛ и КХЛ, приехавшие поддержать юных участников.

Сразу после матча пройдет финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд. Победитель получит переходящий кубок имени Александра Овечкина — престижный трофей, вручаемый ежегодно. Команду-призер будет награждать сам капитан «Вашингтон Кэпиталз».

Организаторы турнира подчеркивают, что мероприятие не только способствует популяризации хоккея среди молодежи, но и вдохновляет юных спортсменов личным примером известных игроков. Мероприятие проводится при поддержке местных властей и министерства спорта региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.