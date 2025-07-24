Автозавод ГАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Решение связано с резким снижением продаж грузовиков и автобусов в первом полугодии.

С августа 2025 года Горьковский автомобильный завод переходит на четырехдневный режим работы. Такое решение принято на фоне падения рынка коммерческого транспорта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Согласно официальному заявлению, снижение спроса связано с высокой ключевой ставкой и ограниченной доступностью финансовых инструментов для покупки автомобилей. В результате в первой половине года продажи среднетоннажных грузовиков сократились почти на 40%, легких коммерческих авто — на 30%, а автобусов — на 60%.

Переход на сокращенную рабочую неделю позволит ГАЗу сохранить персонал, адаптировать производственные планы под текущие условия и обеспечить равномерную загрузку мощностей.

На предприятии продолжается оптимизация затрат по разным направлениям, при этом социальные гарантии работников сохраняются в полном объеме. Сотрудников заранее предупредили о возможных изменениях в графике.

В компании подчеркнули, что с сентября решение о графике будет приниматься ежемесячно — в зависимости от состояния рынка. При стабилизации спроса завод вернется к обычному режиму работы.

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