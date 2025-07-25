«Молодежь любит так же, как мы»: Баста рассказал о смыслах своего мюзикла

Баста: молодежь любит так же, как и взрослое поколение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сценическое произведение рассказывает о великих чувствах и надежде.

Молодежь умеет любить точно так же, как и взрослое поколение. Об этом рассказал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в беседе с 5-tv.ru на сборе труппы мюзикла «Любовь без памяти».

Артист ответил на вопрос об отличиях в проявлении и насыщенности чувств у поколений разного возраста.

«Молодежь 100% любит так же, как мы. Чем удивительна любовь — она нам неподвластна. Мы перед ней максимально бессильны. Находимся в ее власти. Может, мы любили другими словами, другими изъяснениями, но чувствуем мы точно так же», — поделился музыкальный продюсер.

Он отметил, что в каждой исторической эпохе и в литературе любовь одинаковая, но ее выражения приобретают различные формы. Читая сейчас классическую литературу, по словам Басты, мы все поймем, о чем в ней говорится.

Рэп-исполнитель не зря говорит о любви, ведь его новый мюзикл учит этому великому чувству, а также вере в мечту и надежде на счастливое будущее. В спектакле присутствуют отсылки к творческому пути Басты. История получилась практически автобиографией, воспроизведенной на сцене.

В мюзикле будут звучать специально написанные для произведения композиции, а также уже известные, но слегка измененные хиты Басты и Ноггано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Баста рассказал об ошибках молодости.

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