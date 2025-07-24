Блогеру Лерчек продлили домашний арест

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Обвинения связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей.

Суд продлил для блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) домашний арест до 26 августа. Информация поступила от корреспондента 5-tv.ru из Троицкого районного суда Москвы.

Обвинения Лерчек связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае. Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк.

В настоящее время оба находятся под домашним арестом, который регулярно продлевается столичным судом. Сообщается, что Чекалины погасили часть задолженности. Однако в мае этого года налоговая служба предъявила новый долг блогеру, который составляет 28 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек не рассказывала детям о домашнем аресте.

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