Конец сказки? Меган Маркл и принц Гарри оказались на грани банкротства и развода

Radar: Меган Маркл и принц Гарри в шаге от банкротства из-за разрыва с Netflix

Фото: Christopher Neundorf/EPA/ТАСС

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Ни звездный статус, ни благородное происхождение, ни королевская семья не уберегли пару от финансового провала.

У американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри, похоже, ожидаются не самые лучшие времена. По данным журналистов издания Radar, их сотрудничество с Netflix вскоре может завершиться, что сильно ударит по семейному бюджету. А может, даже приведет к расставанию супругов.

Причиной проблем герцогов Сассекских стали не слишком успешные проекты пары на стриминговой платформе. Шоу With Love, Meghan не оправдало ожиданий, набрав всего 5,3 миллиона просмотров. А документальный фильм принца Гарри о поло и садоводстве и вовсе оказался провальным, собрав чуть более 500 тысяч просмотров.

По данным источников, Netflix не будет продлевать контракт с супругами после выхода второго сезона With Love, Meghan, так как считает проекты Меган и Гарри «скучными». И если это произойдет, пара потеряет много денег и попросту не сможет поддерживать привычный образ жизни.

Одно только содержание дорогостоящего особняка в Монтесито, штат Калифорния, требует значительных затрат. А надо еще содержать большой штат сотрудников и себя, разумеется. Кроме того, у пары, не стоит забывать, двое детей. Разрыв с Netflix станет катастрофой.

«Они очень рассчитывали на эту сделку. Без нее им придется серьезно урезать расходы, иначе их ждет банкротство», — говорят информаторы.

Официальных комментариев от представителей пары или Netflix пока не поступало.

Отношения с Меган Маркл на протяжении многих лет превращают жизнь принца Гарри в испытание. Они поженились в 2018 году, а через два года отказались от королевских обязанностей и званий, чтобы стать свободными и переехать в США. Параллельно супруги выставили не в лучшем свете монархов, назвав их, в том числе, расистами. Осенью 2020 года пара заключила пятилетний контракт с Netflix по производству документальных и художественных фильмов и сериалов.

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