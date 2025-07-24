Свежая кровь: «Зенит» представил новых игроков

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Среди них — чемпион Бразилии Жерсон.

«Зенит» представил игроков, которые присоединились к команде в новом сезоне.

Защиту сине-бело-голубых усилил 21-летний аргентинец Роман Вега. На родине он играл за клуб, который в свое время открыл миру Диего Марадонну. На национальном уровне Вега выступает за молодежную команду.

Еще одно приобретение «Зенита» — бразилец Жерсон. Он полузащитник, ему 28 лет. На родине выигрывал чемпионат страны. Был одним из лучших игроков Лиги. Также выступал за итальянские «Рому», «Фиорентину» и французский «Марсель». Жерсон в "Зените" выбрал — 9‑й номер, Вега — 66‑й.

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