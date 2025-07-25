Война республиканцев и демократов: Трамп и Обама стали мишенями расследований

Фото, видео: Matt Rourke/AP/ТАСС; 5-tv.ru

Бывшего президента США обвиняют в госизмене, нынешнего — в связи с делом Эпштейна.

В войне американских республиканцев с демократами в ход пошла невиданная ранее тяжелая артиллерия. Минюст начал расследование против Барака Обамы, который теперь имеет все шансы запомниться не только как первый темнокожий президент США, но и стать первым бывшим главой Белого дома, обвиненным в госизмене.

И все из-за использования пресловутой «руки Москвы» в собственных политических целях. Подробнее о фейках исторического масштаба расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Они кричали об этом из каждого утюга. И народ верил. Российское якобы вмешательство в американские выборы — главный антитрамповский нарратив, который на протяжении почти девяти лет раскручивали демократы.

Его выносили на знамена сотни митингующих против еще первого срока Трампа. С ним на выборы шел Байден. Теперь ясно: мало того, что это точно фейк, так еще и запустил его лично Обама. Это сегодняшняя глава нацразведки говорит.

«Президент Обама предпринял действия по фабрикации разведданных с целью подрыва и узурпации воли американского народа на тех выборах и запуска многолетнего переворота против нового президента США Дональда Трампа», — заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Доказательства — это 150 страниц переписок между высшими чиновниками и разведчиками. В них первые требуют срочно представить отчет о российском влиянии на выборы. Чтобы успеть аккурат к началу января, за две недели до инаугурации. Вторые жалуются, что не успеют, ведь доказательств нет.

«Управление по межправительственным связям подготовит отчет, вероятно, только к середине января. Мы ориентировочно планируем отправить президенту отчет 9 января. Это может быть как финальная, так и черновая версия. Мы надеемся на то, что согласуем точные даты в ближайшую пятницу», — указано в переписке.

Требование включить в отчет разведки фразу о том, что «Россия отдавала предпочтения Трампу» без доказательств, Габбард классифицирует как госизмену. Это важно, потому что от многих других уголовных обвинений бывшие президенты защищены.

«Барак Хусейн Обама — главарь этой банды. Хиллари Клинтон была рядом с ним, и сонный Джо Байден тоже. И все остальные: Коми, Клэппер, вся эта группа. Они пытались сфальсифицировать выборы — и их поймали. А потом они сфальсифицировали выборы в 2020 году», — заявлял президент США Дональд Трамп.

Удар по Обаме — это удар по всем оппонентам Трампа разом. Ведь именно Обама — демиург сегодняшней версии демократической партии: со всей ее ЛГБТ*-повесткой, экологическим активизмом, движением BLM, миграционным кризисом. Хиллари Клинтон, Байден, Харрис, Пелоси, Тони Блинкен и Вики Нуланд — его свита. И, конечно, Украина — его проект.

«Принятые тогда решения напрямую привели к нынешней войне в Украине и разрушению способности к критическому мышлению у более половины населения США», — считает политический активист Барбара М. Бойд.

Но и демократы не намерены терпеть. Они активно топят Трампа делом Эпштейна. Вот The Wall Street Journal спешит заявить, что Трамп получил уведомление, что его имя в деле как минимум точно фигурирует. А CNN факт присутствия Эпштейна на свадьбе Трампа в 1993-м подает как невероятную сенсацию.

А еще по интернету разлетается вот это видео: неизвестно кем и когда снятое или созданное. На нем человек, «похожий на Эпштейна», якобы отказывается якобы свидетельствовать против себя и, якобы, Трампа.

В США электоральный цикл начинается, едва заканчивается предыдущий. Выборы в конгресс — уже через год. Как раз к ним эта судебно-медийная война партий и выйдет на максимальные обороты. И следить за ней из России важно не только потому, что там фигурирует название нашей страны, но и потому, что выстраивать отношения придется с тем, кто одержит в этом противостоянии победу.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.