На территории Амурской области объявлен траур после крушения Ан-24

Фото, видео: Telegram/Официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры/dvtproc; 5-tv.ru

В офисе авиакомпании «Ангара» идет выемка документов. Ранее у перевозчика уже выявили ряд нарушений.

Трехдневный траур объявлен в Амурской области после крушения Ан-24. По предварительным данным, выживших в результате катастрофы нет.

Спасатели добрались до места падения и сейчас изучают обломки, их обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Спасатели загружают необходимое оборудование и запасы воды. На пути к месту крушения Ан-24 придется форсировать реки и пробираться по глухой тайге. Сначала вертолетом — до ближайшей подходящей площадки, затем — пешком. Главное — успеть до заката.

Эти кадры сделаны в первые часы поисковой операции. Над деревьями — дым от пожара после падения борта авиакомпании «Ангара». Уже к вечеру на место прибыли первые отряды МЧС. Осмотр на земле показал: все, кто был на борту, погибли.

«Предварительно по осмотру выживших нет. Группировка добралась на технике высокой проходимости по гористой местности при полном отсутствии дорог, расчистку проводила тяжелая инженерная техника», — отметил начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

К месту трагедии двигаются сразу несколько подразделений спасателей из Хабаровска и Благовещенска. В том числе психологи, которым предстоит работать с родственниками погибших. Они до последнего надеялись на чудо, многие общались с родными за несколько минут до вылета.

На этих кадрах, возможно, последние мгновения полета того самого Ан-24. Они сделаны за несколько минут до падения.

Самолет вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени. В 08:22 приземлился в Благовещенске. Через час он должен был отправиться в Тынду. Но вылетел только в 11:20. При заходе на посадку Ан-24 ушел на второй круг и вскоре потерял связь с диспетчерами. Обломки борта обнаружили на склоне горы в 16 километрах от аэропорта Тынды.

Полет проходил в непростых метеоусловиях: низкая облачность, дождь и туман. При этом аэродром Тынды, по мнению авиаэкспертов, достаточно слабо оборудован для посадки в таких условиях. Не исключено, что пилотам не хватило данных для приземления с первой попытки.

«Аэродром там не оборудован таким оборудованием, как в Шереметьево и Домодедово, Внуково и другие крупные аэропорты, автоматикой, электроникой для захода на посадку вслепую. И поэтому экипаж руководствуется только визуально. То, что видит, так он и действует. И вот, раз он не увидел полосу, то он ушел на второй круг. Почему он мог ее не увидеть? По разным причинам», — прокомментировал председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

На борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира. Марине Авалян сдала свой билет прямо перед вылетом, 24 июля стал для нее вторым днем рождения.

«Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми», — рассказала Марине Авалян.

Рассматриваются несколько версий крушения. Основные — ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. В офисе авиакомпании «Ангара» уже идет выемка документов.

По данным «Известий», еще в июне во время плановой проверки, Ространснадзор выявил у перевозчика сразу несколько серьезных нарушений. А именно: обслуживание самолетов без соблюдения технологии, невыполнение директив летной годности, и главное — выполнение технического обслуживания самолетов персоналом, не имеющим необходимой квалификации.

«Даже на всех моторных лодках обыкновенных стоят приборы, которые позволяют этой лодке находиться в тумане, плыть. А на самолете стоит локатор 1960-х -1970-х годов с такими погрешностями. Чтобы распознать, где ты летишь, нужно быть великим специалистом», — отметил заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин.

В самой авиакомпании проведение обысков подтвердили. При этом, по данным гендиректора, претензий к самолету и пилотам у перевозчика не было.

В ближайшее время на место катастрофы могут доставить родственников погибших. В страховой компании уже заявили о готовности выполнить перед ними все обязательства.

«Сумма страховой выплаты на одного погибшего составляет два миллиона двадцать пять тысяч рублей. Заявления в „Согаз“ можно направить в электронной форме, по почте или заполнить его в любом нашем офисе», — рассказал директор дирекции по урегулированию массовых убытков АО «Согаз» Сергей Гончаров.

Расследованием причин катастрофы займется и Межгосударственный авиационный комитет. Комиссию по ликвидации последствий крушения возглавил министр транспорта Андрей Никитин. На территории Амурской области объявлен трехдневный траур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.