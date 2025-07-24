Экспорт бензина для производителей могут ограничить с 1 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правительство рассматривает временные меры для стабилизации внутреннего рынка топлива на фоне роста цен.

В России может быть введен запрет на экспорт бензина для производителей с первого августа. На данный момент обсуждается вариант по ограничению на от одного до двух месяцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на топливном рынке.

Решение обсуждается на фоне рекордного роста биржевых цен на основные марки топлива. По данным торгов 24 июля, стоимость бензина Аи-95 достигла 76,33 тыс. рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тыс. рублей за тонну. Эти значения близки к историческим максимумам.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, при необходимости власти готовы пойти на жесткие меры, чтобы не допустить дефицита бензина и дальнейшего роста цен для российских потребителей.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов предложил скорректировать допустимое отклонение от индикативных цен на экспортные поставки бензина — до 15% и 25% соответственно.

Ограничения могут действовать в течение августа и сентября. Это решение, как отмечают аналитики, должно стабилизировать оптовый рынок и предотвратить отток топлива за рубеж на фоне выгодной внешней конъюнктуры.

Ранее подобные меры уже вводились в 2023 году и позволили снизить нагрузку на внутренний рынок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.