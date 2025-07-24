Минздрав утвердит новые правила оформления больничных при частых обращениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комиссионное решение потребуется при оформлении листа нетрудоспособности более четырех раз за полгода.

Минздрав России подготовил проект изменений в порядок оформления листков временной нетрудоспособности. Согласно документу, лечащий врач будет обязан направить пациента на рассмотрение врачебной комиссии, если в течение последних шести месяцев ему уже оформляли больничный четыре раза и более.

Новая процедура призвана выявлять причины частой или длительной нетрудоспособности и, как предполагается, повысить эффективность предоставляемой медицинской помощи. Мера носит выборочный характер. По данным анализа Социального фонда, изменения затронут лишь около 1% от общего количества всех выданных россиянам больничных листов.

В Минздраве считают, что такой механизм поможет не только своевременно выявлять признаки заболеваний у работников, но и способствовать «возвращению к профессиональной деятельности» тех, кто относится к «группам риска» по развитию определенных болезней.

Минздрав указывает, что многократное получение больничных листов за короткий период может свидетельствовать о наличии скрытых проблем со здоровьем, требующих более детального обследования. В подобных случаях ключевая роль отводится врачебной комиссии, которая должна установить возможные причины регулярной нетрудоспособности и предложить индивидуальный план терапии и профилактических мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.