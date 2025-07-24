Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Белоруссии отметил, что никогда не был в этой стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, по которым въезд в Эстонию ему запрещен. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии. И после введения санкций все думаю — выживу ли?» — процитировала шутку главы республики его представитель.

Незадолго до этого стало известно о том, что правительство Эстонии ввели санкции против более чем 250 человек. Среди тех, кому бессрочно запретили посещать эту страну, был и президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Лукашенко рассказал об «остервенелой борьбе» Европы против правды о фактах и событиях Великой Отечественной войне и лицемерном переписывании истории. Президент Белоруссии напомнил о важности знаний истории, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.