Слезы, серверы и следствие: что празднуют 25 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

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Народные поверья советуют в этот день быть особенно внимательными.

В пятницу, 25 июля 2025 года, россияне отметят сразу несколько праздников, охватывающих как религиозную, так и профессиональную сферу, сообщает URA.RU.

Главным православным событием станет день памяти святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке.

По народным приметам, в это время особенно сильна утренняя роса — отсюда и старинное название: «Прокл Плакальщик». Считалось, что в этот день «поле от росы промокло», а потому особенно внимательно относились к труду и природе.

Светский календарь 25 июля насыщен не менее важными поводами. Одним из главных считается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Он был учрежден в память об указе Петра I от 1713 года, с которого началась история государственной следственной службы в России. Сегодня эту традицию продолжают следственные подразделения СК РФ, МВД, ФСБ и других структур.

Также в эту дату чествуют и тех, кто охраняет порядок на воде — сотрудников речной полиции. Их история берет начало в 1867 году, когда император Александр II утвердил проект речной стражи для Петербурга. После революционных потрясений служба возродилась 25 июля 1918 года — именно тогда появилась речная милиция, преобразованная позже в полицию.

Наконец, 25 июля — праздник тех, кого обычно не видно, но без кого невозможно представить современный мир. Речь о системных администраторах. В последнюю пятницу июля сисадмины всего мира принимают поздравления за то, что спасают офисы от вирусов, перегрузок и «ничего не работает».

При этом народные поверья советуют 25 июля быть особенно внимательными: не начинать новых дел, не выяснять отношения и не оставлять дом без присмотра. День хоть и праздничный, но непростой — а потому требует особой чуткости.

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