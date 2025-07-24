В числе погибших пассажиров самолета Ан-24 пять сотрудников РЖД
Фото: ГУ МЧС по Амурской области/ТАСС
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Их семьям окажут материальную помощь.
В числе погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области пятеро сотрудников РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.
«Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой пятеро наших работников», — сказано в сообщении.
Погибшие сотрудники — замглавы Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен, главный инженер СМТ № 16 АО «РЖДстрой» Дмитрий Лапшов, ведущий инженер Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян, а также врачи «РЖД-Медиина» Галина и Алексей Найденовы.
«РЖД окажут семьям погибших материальную помощь», — уточнили в публикации.
Потерпевший крушение пассажирский самолет Ан-24 в период с 2018 года становился участником четырех авиационных инцидентов. В декабре 2018-го лайнер в аэропорту Бодайбо в Иркутской области задел левой консолью крыла мачту освещения. Обошлось без пострадавших.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на место крушения самолета Ан-24 в Амурской области прибыли спасатели.
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