Соцфонд начнет перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Доплаты будут начислены автоматически без подачи заявлений.

С 1 августа Социальный фонд России начнет перерасчет страховых пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи заявлений. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Работающим пенсионерам будет начислена сумма с учетом пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год. Максимальное количество пенсионных коэффициентов, которые может быть учтено при перерасчете, составляет три.

Кроме того, россияне, которым в июле исполнилось 80 лет, получат фиксированную доплату к страховой пенсии в удвоенном размере. Вместо 8 907 рублей они начнут получать по 17 815 рублей.

Как подчеркнули в Соцфонде, выплата пересчитанных сумм начнется в августе и поступит получателям в стандартные сроки.

«Обращаться за перерасчетом в Соцфонд не нужно. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику. Перерасчет пройдет в беззаявительном порядке», — заявили в пресс-службе.

В начале 2025 года в России снова начала действовать индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая не осуществлялась с 2016 года. Повышение касается не текущих выплат, а размера страховой пенсии с учетом всех индексаций, накопленных за время трудовой деятельности после 2016 года. Благодаря этому работающие пенсионеры смогут рассчитывать на более заметное увеличение выплат.

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