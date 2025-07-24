«Непростой этап»: Захарова выразила надежду на скорую нормализацию отношений Москвы и Баку

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат отметила, что Россия поддерживает контакт с Азербайджаном, в том числе по линии правоохранительных органов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что освобождение россиян, задержанных в Азербайджане, стало бы важным шагом к нормализации двусторонних отношений между Москвой и Баку.

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап, Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию», — сказала она.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает на скорейшее восстановление конструктивного взаимодействия с Азербайджаном. Она подчеркнула, что освобождение граждан РФ помогло бы снять напряженность в дипломатических контактах.

Отношения между РФ и Азербайджаном осложнились после того, как в Баку прошли обыски в агентстве «Sputnik Азербайджан». В результате этих действий были арестованы несколько граждан России, которых обвинили в контрабанде наркотиков. В МИД России указывали, что задержания были связаны с уголовными делами.

Инцидент произошел на фоне напряжения, вызванного событиями в Екатеринбурге, после которых в Азербайджане усилили меры в отношении российских представителей СМИ.

Утром 27 июня 2025 года в Екатеринбурге спецназ (Росгвардия, ФСБ и МВД) провел совместный рейд более чем в десяти квартирах и помещениях, включая кафе «Каспий» и торговый центр «Баку Плаза». Были задержаны свыше 50 мужчин азербайджанского происхождения — как граждан РФ, так и вероятные мигранты.

По версии российских силовиков, это были действия против «этнической преступной группы», подозреваемой в убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В деле фигурировали братья Сафаровы, заявленные ответственными за убийство Юниса Пашаева в 2001 году и других преступлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.