Snickers и Twix перестали поставлять в «Пятерочку» и «Перекресток»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Решение затронуло продукцию Mars в категориях батончиков, конфет и жевательной резинки.

Крупнейший российский ретейлер X5 принял решение прекратить поставки продукции американской компании Mars в сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.

Речь идет о приостановке закупок товаров в сегменте шоколадных батончиков, фасованных и весовых конфет, сладких наборов, драже и жевательной резинки. Эти категории составляют основную долю портфеля Mars на российском рынке.

В пресс-службе X5 подтвердили, что отгрузки продукции Mars действительно были остановлены. Причина — неприемлемые условия, предложенные поставщиком. В Х5 заявили, что они не соответствуют «принципам справедливого ценообразования». По словам эксперта, Mars занимает лидирующие позиции в сегментах батончиков и жевательной резинки, однако уступает конкурентам в категории шоколадных конфет.

У Х5 еще осталась продукция Mars. Владелец торговых сетей предполагает, что ее хватит до сентября. Далее планируется заменить привычные батончики аналогами.

«Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе–сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — отметили в компании.

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