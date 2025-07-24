Разбившийся Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года

Фото: ГУ МЧС по Амурской области/ТАСС

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Крайнее происшествие произошло за несколько месяцев до крушения, 6 марта 2025 года.

Пассажирский самолет Ан-24, потерпевший крушение в Тынде Амурской области, за последние семь лет участвовал в четырех авиационных инцидентах. Об этом сообщили в Росавиации.

В декабре 2018 года лайнер получил повреждения в результате выкатывания за пределы рулежной дорожки в Иркутской области.

Также 3 апреля 2022 года во время рейса Иркутск — Бодайбо среагировала система предупреждения опасных сближений с другим самолетом авиакомпании S7.

Кроме того, 19 мая 2022 года воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт из-за отказа генератора при выполнении рейса Чита — Чара.

Крайнее происшествие произошло за несколько месяцев до крушения, 6 марта 2025 года экипаж на маршруте Иркутск — Киренск запросил возврат на место, так как отказал один комплект радиостанции.

Связь с самолетом пропала 24 июля около 13:00 по местному времени (07:00 мск) во время захода на посадку в аэропорту Тынды. Поисковая операция была развернута сразу после потери контакта с воздушным судном.

Фюзеляж самолета был найден на горном склоне в 16 километрах от места назначения. При падении судно загорелось, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. По предварительным данным, погибли все 42 пассажира и шесть членов экипажа.

По факту крушения возбуждено уголовное дело, ведется проверка транспортными прокуратурами. Одной из версий трагедии называют ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил министра транспорта Андрея Никитина и главу Росавиации Дмитрия Ядрова на место катастрофы для координации расследования и оказания помощи пострадавшим.

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