В столице возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Поиск онлайн-подработки обернулся для 52-летней москвички задержанием и обысками.

Московские следователи возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Следователи ГУ МВД России по городу Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так называемом дропперстве — передаче своего банковского счета мошенникам», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 52-летняя москвичка решила найти подработку онлайн, чтобы расплатиться с долгами, но наткнулась на злоумышленников.

По указанию кураторов она открыла счет индивидуального предпринимателя в банке, на который зачислялись денежные средства, полученные преступным путем.

Следственный комитет (СК) РФ установил, что на этом счету находилось более одного миллиона рублей.

Правоохранители уже задержали подозреваемую. В ее квартире уже провели обыск. В данный момент полиция устанавливает личности других соучастников преступления, говорит Волк.

Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон, предусматривающий наступление уголовной ответственности для дропперов. Данные изменения вносятся в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Согласно закону, дропперам грозит наказание до шести лет лишения свободы с возможным налагаемым штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за приобретение или передачу банковской карты лицами, которые не являются клиентами банка.

Помимо этого, для них предусматривается штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей и принудительные работы до четырех лет.

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