Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском
Силовики пришли с обысками к пилоту, который напугал отдыхающих на Ладоге
Фото, видео: 5-tv.ru
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Летчик пролетел на сверхмалой высоте прямо над головами отдыхающих.
Силовики пришли с обысками к пилоту, который летал над головами людей на берегу Ладожского озера. Сейчас — эксклюзивные кадры его задержания.
По информации источника «Известий», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А летчик доставлен в отделение СК.
Отдыхающие рассказывают, что многих зрелище сильно напугало. В середине июля кукурузник на сверхмалой высоте пролетел вдоль пляжа туда и обратно.
Следственные мероприятия идут и у пассажиров самолета. Рассматривается версия, что именно они уговорили пилота на опасные виражи.
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