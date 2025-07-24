«Зона для кошечек»: Оксана Самойлова откроет необычное заведение

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Это будет место, куда гости смогут приходить и «кайфовать», уверена супруга Джигана.

Блогер и бизнесвумен, а также по совместительству супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова откроет приют для кошек. Об этом пишет URA.RU.

По ее словам, приют станет настоящим домом как для больных, так и для здоровых животных. Также это место может стать настоящей «кототерапией» для гостей.

«Я понимаю, что в приюте будут и больные кошечки. Естественно, там будет огромное количество отдельных боксов. Будет зона и для кошечек, которые здоровые, веселенькие. И чтобы люди могли приходить и кайфовать в этой прекрасной ауре «кототерапии», — рассказала Самойлова подписчикам в своем Telegram-канале.

Идея открыть свой собственный приют пришла Оксане после личного опыта взаимодействия с питомцами. Пока проект находится в разработке, Самойлова уже ищет специалиста, который имеет большой опыт работы с животными.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ферме Оксаны Самойловой и Джигана появился новый необычный питомец. Блогер и многодетная мама исполняет мечту о личном зоопарке с разными животными. Зверька назвали экзотично — Педро. Самойлова признавалась подписчикам, что давно мечтала о собственной ферме, так как любит «копаться в земле», заниматься домом, огородом, животными и наслаждаться деревенским раздольем. Она купила территорию бывшего пансионата, на которой планирует разместить, помимо прочего, сафари-тенты, завести кур, кроликов и даже альпака с оленями, чтобы они гуляли свободно и счастливо, радуя детей.

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