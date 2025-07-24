Фото: www.globallookpress.com/Domenico Cippitelli

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Новый законопроект лидера киевского режима уже вызвал обеспокоенность в европейских странах.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил самую серьезную ошибку с момента его прихода к власти в 2019 году. Лидер киевского режима подписал закон, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По данным издания, законопроект уже вызвал обеспокоенность в европейских столицах. Официальные лица в ЕС заявили, что подрыв независимости антикоррупционных институтов может поставить под угрозу переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, а также повлиять на объемы будущей финансовой и военной помощи со стороны Запада.

Также издание Politico назвало действия администрации Зеленского «разрушительными» для Незалежной. Тем временем в Киеве прошел митинг у здания офиса президента, участники которого выразили протест против принятого закона.

Согласно новому закону руководство НАБУ и САП теперь подчиняется непосредственно исполнительной власти. Таким образом, Украина лишает эти органы независимого статуса, ранее закрепленного как одно из условий для получения финансовой и политической поддержки Запада.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к украинскому руководству с требованием предоставить разъяснения, подчеркнув, что реформы противоречат взятым обязательствам Киева в рамках евроинтеграции.

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