ФСБ задержала девять человек за призывы к убийствам российских военных

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Подозреваемым грозит уголовная ответственность за пропаганду терроризма и экстремизма.

Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в восьми регионах России, в ходе которой были задержаны девять граждан, обвиняемых в публичных призывах к убийствам российских военнослужащих. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Подозреваемые распространяли призывы к убийствам российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

Задержания прошли в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, а также в Еврейской автономной области. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

«Основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний», — отметили представители ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что подобная деятельность представляет угрозу общественной безопасности и будет жестко пресекаться. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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