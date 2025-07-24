Все находившиеся на борту пропавшего в Приамурье самолета Ан-24 могли погибнуть

Фото, видео: Константин Веремейчик/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как одну из версий крушения рассматривают ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости.

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушения Ан-24 в Амурской области погибли. В салоне находилось 48 человек. Об этом сообщили оперативные службы.

Кадры крушения поступили в распоряжение 5-tv.ru. На них воздушное судно издает гудящие звуки и достаточно низко летит.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту было 42 пассажира и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет пропал с радаров. Затем он был обнаружен после падения.

Как одну из версий крушения рассматривают ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ГУ МЧС по региону открыло горячую линию после обнаружения пропавшего самолета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавший на пути в Магадан вертолет обнаружили. Отмечается, что поисковый вертолет обнаружил полностью разбитый летательный аппарат со следами горения. При падении никто из находившихся на борту не выжил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX