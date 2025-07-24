Обломки пассажирского Ан-24 обнаружили в 15 километрах от Тынды

Фото: Вконтакте/Авиакомпания «Ангара»/angara_airlines

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Тем временем в больнице Тынды готовятся принимать пострадавших.

Обломки Ан-24 обнаружены в 15 километрах от Тынды. Об этом сообщает Интерфакс на ссылкой на экстренные службы. Горящий фюзеляж обнаружен с воздуха в ходе поисков пропавшего в Приамурье самолета Ан-24, сообщили в МЧС.

Самолет Ан-24 с предварительно 48 пассажирами на борту ранее пропал в Амурской области, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту — 42 пассажира и 6 членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волынской области Украины разбился французский истребитель Mirage-2000. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Воздушных сил (ВС) Украины.

Уточнялось, что пилоту удалось катапультироваться. Также известно, что крушение произошло после отказа авиационной техники.

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