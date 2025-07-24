На границе Таиланда и Камбоджи обострился давний конфликт

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pius Koller; 5-tv.ru

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В ход идут не только минометы, но и авиация и тяжелая артиллерия.

Резкое обострение в затяжном территориальном споре между Таиландом и Камбоджей грозит вылиться в полномасштабную войну. Новая вспышка насилия — на их общей границе. В ход идут не только минометы, но и авиация и тяжелая артиллерия.

По данным местных СМИ, Таиланд направил шесть истребителей F-16 и ударил по двум военным объектам на территории Камбоджи. Это стало ответом на утренний обстрел тайских военных из реактивных систем залпового огня.

Но в Камбодже заявляют: все действия были в рамках самообороны. Формальный повод конфликта — давний территориальный спор. В мае уже сообщалось о перестрелке, в которой погиб камбоджийский солдат. Одной из причин нынешнего обострения эксперты называют неопределенный статус некоторых земель в зоне соприкосновения границ.

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