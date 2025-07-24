Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Российский лидер подчеркнул его вклад в укрепление отношений Москвы и Ташкента.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия, успехов в государственной деятельности.
«Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — говорится на сайте Кремля.
Президент России отметил, что РФ продолжит работать по вопросам двустороннего сотрудничества с целью обеспечить стабильность и безопасность в регионах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что реализация взаимовыгодных проектов в энергетике сегодня стала темой разговора президента России Владимира Путина и главы Республики Узбекистан Шавката Мирзиеёва. В телефонной беседе лидеры России и Узбекистана также затронули вопросы инвестиций и промышленного производства. А также расширения культурно-гуманитарных связей.
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