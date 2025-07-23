Как у Бородиной: Михаил Литвин и Адель Вейгель устроили роскошную свадьбу

Фото: Instagram*/mikhail_litvin

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Знаменитый жених преподнес своей избраннице подарок стоимостью в десятки миллионов рублей.

Блогер-миллионник Михаил Литвин и певица Адель Вейгель сыграли роскошную свадьбу в Подмосковной усадьбе. Яркими моментами с торжества поделились сами молодожены на своих страницах в социальных сетях и Telegram-каналах.

Отпраздновать рождение новой семьи Литвин и Вейгель решили масштабно. Церемония проходила на территории усадьбы Villa Michetti на берегу Истринского водохранилища. В этом же месте с каскадом фонтанов и ландшафтным парком свадьбу играли и телеведущая Ксения Бородина с блогером Николаем Сердюковым.

Поздравить новоиспеченных мужа и жену пришло много звездных гостей, некоторые из которых даже исполнили песни из своего и не только репертуара. Среди них были замечены: рэперы HammAli & Navai, L'one, Guf и олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный.

Невеста за вечер сменила два образа, которые специально для нее были сшиты российскими дизайнерами.

Кроме того, Литвин порадовал Вейгель дорогим подарком. Он преподнес ей автомобиль: алый Lamborgini Urus, стоимость которого, в зависимости от комплектации, варьируется от 20 до 60 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем Вейгель выходила замуж за Литвина.

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